الجسمي وبلقيس في احتفالات «مِراس» باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

تستعد وجهات «مِراس» لإطلاق احتفالاتها المرتقبة بمناسبة اليوم الوطني، خلال الفترة بين 28 نوفمبر و 2 ديسمبر، عبر سلسلة من الحفلات الفنية لنجوم الغناء العربي، والألعاب النارية والفعاليات المخصصة للصغار، لتضيف لمستها الخاصة على هذه المناسبة الوطنية الغالية، طوال عطلة نهاية الأسبوع وعلى مدى 5 أيام متواصلة.

تستضيف «لا مير»، الوجهة الشاطئية المميزة من «مِراس»، أربعة عروض موسيقية لأشهر المطربين العرب، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً، وعلى مدى 3 أيام، تبدأ في 29 نوفمبر مع حفل فني للمغني الإماراتي عيضة المنهالي، تتلوه في 1 ديسمبر أمسية موسيقية للفنان الكويتي عيسى المرزوق، والمغنية الإماراتية الشهيرة بلقيس. وتختتم الفعاليات الاحتفالية في 2 ديسمبر، مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الحائز جائزة «موريكس الذهبية»، وسفير معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتقدم وجهة «السيف» مزيداً من العروض الموسيقية بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ويمكن التوجه إلى كورنيش «السيف» في 6 ديسمبر للاستمتاع بعرض موسيقي متميز لنجم الموسيقى الخليجية الصاعد محمد الشحي، الذي يقدم للجمهور أعمالاً موسيقية مختارة تجمع بين الطابع التراثي التقليدي والتأثيرات الغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضيء السماء في وجهات «السيف» و«لا مير» و«ذا بييتش» و«بلوواترز» خلال يومي 1 و2 ديسمبر، أروع عروض الألعاب النارية، احتفالاً بذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبمناسبة اليوم الوطني أيضاً، تقدم وجهات «مِراس» لزوارها من مختلف الأعمار، مجموعة واسعة من فعاليات الترفيه الحافلة بالمرح والبهجة. يمكن الانطلاق إلى «سيتي ووك»، الوجهة العصرية في الهواء الطلق، لبدء الأمسية بمتابعة مجموعة من العروض الحية المباشرة لموسيقى الطبول التقليدية، وراقصي الأعلام بدءاً من الساعة 4:30 مساءً.

ويمكن للصغار قضاء أوقات حافلة بالمرح والبهجة في وجهات «ذا أوتلت فيليدج» و«بوكس بارك» و«لاست إكزت»، مع ورش عمل الرسم على الأواني، وصناعة الدمى العربية.