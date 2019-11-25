باقات مميّزة في دبي ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ48

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الوجهات العائلية الترفيهية والفنادق في دبي عن تقديمها عروضاً لافتة للمقيمين والزوار احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، فقد كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سلسلة فعاليات وتجارب اجتماعية وثقافية وترفيهية تناسب العائلات بالتوازي مع وجهات التسوّق التي ستستضيف أيضاً أنشطة متنوعة تجذب كامل أفراد العائلة في إطار الاحتفالات «بروح الاتحاد».

ليجولاند دبي

ينتظر متنزه ليجولاند دبي الفائزين في لعبة التخمين (أو العدّ) لتحديد عدد أعلام الإمارات من ليجو حول «المدينة المصغرة»، وذلك في نشاط عائلي ممتع يتضمن أطباقاً لذيذة مستلهمة من التراث الإماراتي في «مطعم السوق»، بالإضافة إلى فعاليات التقاط الصور مع مجسّم ليجو لإشارة النصر والاحتفال كل يوم بلقاء وتحية الشخصيات المفضلة، كما يتيح المتنزه بمناسبة اليوم الوطني الحصول مجاناً على مكعب ليجو محدود الإصدار بمناسبة اليوم الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يحظى موظّفو وموظّفات الجهات الحكومية خلال الفعالية بخصم بنسبة 20% في «المتجر الكبير» بمجرد إبراز بطاقتهم. كل ذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

دبي «دولفيناريوم»

تحصل العائلات والأطفال على خصم بنسبة 25% على تذاكر عروض الدلافين وحيوانات الفقمة في دبي «دولفيناريوم»، أول وجهة مغلقة مكيّفة بالكامل في الشرق الأوسط. ويمكن لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية الاستفادة من أسعار خاصة احتفاءً باليوم الوطني في دبي، وذلك من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، حديقة خور دبي، البوابة رقم 1.

عرض «لا بيرل»

يقدّم «لا بيرل باي دراغون»، العرض المائي المبهر الحائز على جوائز، خصومات للعائلات تصل حتى 48% على جميع فئات التذاكر (ما عدا البرونزية) للعروض الرائعة التي ستقام بين 28 نوفمبر و3 ديسمبر.

غرفة التحطيم «ذا سماش روم»

أكشن بارك، لاست إكزت ماد ماكس، باتجاه أبوظبي، دبي، يتيح للجمهور فرصة التنفيس عن الغضب بطريقة مسلية من خلال الصراخ وتحطيم الأشياء وتمزيقها في «ذا سماش روم».

ذا بوينت

تحتفل الواجهة البحرية ومركز المطاعم والمرافق الترفيهية من «نخيل مولز» مع سكان الإمارات بمختلف جنسياتهم وأعمارهم باليوم الوطني، حيث تنظّم عدداً من الأنشطة بهذه المناسبة تشمل مهرجان الطائرات الورقية والعروض الموسيقية.

يشمل برنامج الواجهة أيضاً المعرض الفني، وفرصة متابعة أداء الموسيقيين المحليين الموهوبين، مع الاستفادة من خصومات خاصة بنسبة 25 بالمئة في منافذ بيع بالتجزئة مختارة. كذلك تقدّم شركة «كريم» للزوار خصومات بنسبة 20 بالمئة على الرحلات من «ذا بوينت» وإليها.

عروض الفنادق في دبي

تقدم العديد من المنشآت الفندقية في دبي عروضاً ترويجية وباقات خاصة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن خصومات وإقامة مجانية للأطفال دون أعمار محددة، بالإضافة إلى وجبات طعام مجانية، وغيرها من العروض الأخرى، كما أنها تتزين بديكورات مميزة تعكس مكانة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً.