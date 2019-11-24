اكتشاف 700 دودة شريطية في دماغ صيني

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرّض رجل صيني لصداع استمر أكثر من شهر، وعندما فحصه الأطباء بأحد المستشفيات، اكتشفوا أن سبب الصداع هو انتشار مئات الديدان الشريطية في دماغه، بسبب تناوله لحم الخنزير، فقاموا بإدخاله غرفة العناية الفائقة حسب تقرير موقع سبق الإلكترونية.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، نقلت مجلة " نيوزويك" الأمريكية عن وسائل إعلام صينية قولها إن الديدان ظهرت بوضوح في الصور التي تم إجراؤها عبر تقنية المسح الضوئي لدماغ مواطن صيني يدعى جو جونغ فا، ولجأ المريض إلى إجراء تلك الصور لأن الأطباء المحليين حيث يسكن لم يتمكنوا من إدراك سبب الصداع.

وتم الإبقاء على جونغ فا في غرفة العناية الفائقة لأيام، واكتشف الأطباء انتشار ديدان أخرى في الجزء العلوي من جسمه، مثل الرئتين والعضلات داخل القفص الصدري.

وفي بحثهم عن السبب وراء انتشار تلك الكمية الرهيبة من الديدان في جسم المريض، تبيّن أن الأخير أكل كمية ضخمة من لحم الخنزير التي لم تكن مطبوخة بطريقة كافية منذ شهر تقريبًا.

وقال جونغ فا إنه شعر بالألم بعد أكل اللحوم، حيث تعيش عادة بويضات الديدان الشريطية الميكروسكوبية، وفي حال تحولت هذه البويضات إلى ديدان في وقت لاحق، فإنها قد تنمو حتى يصل طول الدودة إلى 9 أمتار.

ومعروف أن الديدان الشريطية تتكاثر بقوة على الرغم من سهولة القضاء عليها عبر طهي اللحوم في حرارة تفوق 60 درجة مئوية أو تجميدها لمدة 24 ساعة على الأقل.