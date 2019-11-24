نفي شائعة وفاة الفنان حسن حسني

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى نقيب المهن التمثيلية المصرية الدكتور أشرف زكي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان المصري حسن حسني.

وقال زكي إنه يعتزم تقديم بلاغ للنائب العام ضد شخص ينتحل صفحة صحافي، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان الكبير حسن حسنى.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن حسن حسني يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما كتبه أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن وفاته بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن علاقة الفنان المصري حسن حسني بالسينما بدأت عبر دور صغير في فيلم الكرنك مع المخرج علي بدرخان عام 1975، إلا أن دوره في فيلم «سواق الأتوبيس» عام 1982 كان علامة فارقة في حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر تحديداً بشكل مختلف.