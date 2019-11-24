125 ألف سنة على واجهة برج خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بانطلاق بثّ سلسلتها الوثائقية الملحمية «تاريخ الإمارات»، عبر مجموعة من الفعاليات العامة، التي تشمل عرضاً ضوئياً على واجهة برج خليفة، وحملةً تعليمية توعوية تستهدف آلاف الطلاب، إلى جانب عروض خاصة في المراكز الثقافية المنتشرة في أرجاء الإمارات. واحتفالاً بالسلسلة الوثائقية الملحمية، تقوم «اتصالات» و«دو»، بتغيير اسم الشبكة في أعلى شاشات الأجهزة المتحركة إلى كلمة «HISTORY UAE».

وتؤرخ السلسلة الغنية والفريدة، حوالي 125 ألف سنة من تاريخ الإمارات، منذ بدايات المجتمعات البشرية في المنطقة، ووصولاً إلى قيام دولة الاتحاد عام 1971. وقبيل انطلاق احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، احتفاءً بتراث وإنجازات الأجداد والأسلاف، سيتم عرض حلقات السلسلة الوثائقية الجديدة كل ليلة الساعة 09:00 مساءً، بدءاً من اليوم ولغاية 28 نوفمبر الجاري عبر كافة القنوات التلفزيونية الوطنية الإماراتية.

أهمية متفردة

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تُعد «تاريخ الإمارات» أكثر من مجرّد سلسلة من الحلقات الوثائقية، إذ تكمن أهميتها المتفرّدة، في سرد قصّة الإمارات عبر محطات التاريخ أمام مجتمعات العالم. وهي توثّق الاكتشافات الأثرية العريقة، وصولاً إلى التطوّرات التكنولوجية العصرية، كي يدرك المشاهد عظمة تراثنا الغني بمكوناته المتنوعة.

ومن خلال شراكاتنا المتميّزة، وغيرها من الفعاليات الأخرى، سنتمكّن من مشاركة قصص الإمارات الرائعة مع أفراد المجتمع المحلي، وإلهام المشاهدين عبر شاشات التلفزيون خلال الأسبوع القادم». وفي أبوظبي، سيقوم عدد من المجالس بعرض الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية، كما ستضم المعالم البارزة للدولة، شاشات عرض كبيرة للعامة، كمركز عجمان الثقافي، ومركز رأس الخيمة الثقافي، ومركز الفجيرة الثقافي، وقصر الثقافة بالشارقة، وسينما عقيل ومتحف الاتحاد، وحديقة أم الإمارات وقصر الحصن.

فيما سيستضيف متحف اللوفر أبوظبي، بعد غدٍ الثلاثاء، عرضاً مقتطفاً من السلسلة، على هامش أحد الحوارات الثقافية حول «لؤلؤة أبوظبي»، أقدم لؤلؤة في العالم، والتي أماطت عنها اللثام الدائرة الشهر الماضي. وتتناول الحلقة الثالثة بعنوان «التجارة» اللؤلؤة التاريخية، المكتشفة في جزيرة مروح، ويعود تاريخها إلى 8 آلاف عام، علماً بأنه يتم عرضها حالياً ضمن مقتنيات المتحف.

عرض

وتُعرض السلسلة الوثائقية المكونة من 5 أجزاء على تلفزيون دبي ودبي ون وسما دبي، وتلفزيون أبوظبي وتلفزيون بينونة، وقناة الظفرة، وتلفزيون عجمان، وقناة الوسطى من الذيد، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة رؤيا وتلفزيون ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، وإم بي سي 1، وغيرها من القنوات التلفزيونية في السعودية والبحرين ومصر والأردن.

كما يتم عرضها عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، المقدمة من «اتصالات إي لايف» و«دو». ويعرض الإصدار العالمي للسلسلة المؤلف من 3 أجزاء، بصوت الممثّل الإنجليزي، جيريمي آيرونز، في جميع أنحاء العالم، عبر قنوات «ناشونال جيوغرافيك» خلال ديسمبر المقبل، كما سيتم عرضها ضمن البرامج الترفيهية على متن طيران الإمارات وطيران الاتحاد.

إنتاج مشترك

تُعد سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية، إنتاجاً مشتركاً لـ«إيمج نيشن أبوظبي»، وشركة «أتلانتيك برودكشنز» المختصة بالبرامج الواقعية في العالم. واعتمدت السلسلة، على مجموعة من التقنيات العصرية، مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI)، والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل.

