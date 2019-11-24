خالد بن محمد بن زايد يزور «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ثاني أيام الدورة 11 من معرض «فن أبوظبي» الذي اختتم فعالياته أمس.

رافق سموه في الجولة كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، والشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وديالا نسيبة، مدير فن أبوظبي.

وخلال جولته في أروقة المعرض الرائد للفن الحديث والمعاصر، اطلع سموه على صالات العرض المشاركة، والتقى عدداً من القيّمين الفنيين والفنانين والعارضين المشاركين في برنامج «فن أبوظبي» الثقافي لهذا العام، وتعرّف إلى أعمالهم الفنية المتميزة.

يُذكر أن «فن أبوظبي» قدم سلسلةً حوارات ثقافية تناولت أهم موضوعات الساحة الفنية العالمية، مثل دور الفن والهوية الثقافية ومراكز الفنون المعاصرة الناشئة ومنظور الأجيال الفنية الجديدة، تخللته عروضاً فنية معاصرة وورش عمل ودورات تدريبية، فيما تتجاوز فعاليات برنامجه الفني السنوي مدة أيامه الأربعة، حيث يستمر قسما «بوابة» و«آفاق» عرض أعمالهما حتى فبراير المقبل.