«حرة الشارقة للنشر» تدعم روّاد الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، مبادرة جديدة تتضمن تقديم 3 عروض خاصة مصممة لدعم وتشجيع روّاد الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2019 الذي يقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب أعداد أكبر من الشركات إلى المدينة وإبرام شراكات استراتيجية متميزة مع روّاد الأعمال العاملين في قطاع النشر والطباعة والقطاعات الأخرى الداعمة في العالم، حيث تصل عروض الخصم إلى 50% وتبدأ من 7,500 درهم كحد أدنى، وتسري على باقة المكتب المرن (1) وباقة المكتب المرن (2) وكذلك باقة المكتب الثابت.

وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لـمدينة الشارقة للنشر: «تأتي المبادرة في إطار التزامنا توفير منصة فاعلة لروّاد الأعمال من حول العالم، وتقديم حوافز وتسهيلات وخدمات بأسعار معقولة تساهم في تشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين الناشئين خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، ويتمثل هدفنا في منح أصحاب المواهب محلياً وعالمياً، الفرصة للاستفادة من العديد من المزايا والخدمات التي تقدمها المنطقة بأسعار تفضيلية قياسية».