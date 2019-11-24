استمرار المشاركة بـ«القارئ المبدع» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستمر دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في استقبال طلبات المشاركة في الدورة السابعة من مسابقة «القارئ المبدع» حتى نهاية نوفمبر الجاري. وتتوافر استمارة المشاركة في كافة أفرع «مكتبة» في أبوظبي، أو من خلال موقعها الإلكتروني ar.library.dctabudhabi.ae. وتستهدف المسابقة طلبة الحلقتين الأولى والثانية في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تخصيص فئة من المسابقة لأصحاب الهمم لتشجيعهم على القراءة والاستفادة من الخدمات المعرفية التي توفرها «مكتبة» التابعة لقطاع دار الكتب في الدائرة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في «ثقافة أبوظبي»: «نحرص في كل دورة من مسابقة القارئ المبدع على استقطاب المزيد من الطلاب للمشاركة في المسابقة، لما تشكله من عنصر أساسي من رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي الهادفة لرفع المستوى المعرفي لدى الطلبة عبر توفير كافة السبل اللازمة لجذبهم إلى عالم القراءة والمعرفة، إلى جانب تشجيعهم على القراءة وزيارة المكتبات العامة، وتسليط الضوء على أهمية القراءة باللغتين العربية والإنجليزية كوعاء للثقافة والفكر، ودعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة، والعناية بأدب الطفل».