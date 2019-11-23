محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع الفنان الكبير محمد هنيدى لعملية جراحية في فكيه، بأحد المراكز الصحية في العاصمة المصرية القاهرة، واستغرقت العملية 5 ساعات.

يذكر أن محمد هنيدي، شارك اخيراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمسرحيه "3 أيام فى الساحل"، مع النجوم مها أبوعوف وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى، ومن إخراج مجدي الهواري، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ويحضر هنيدي لتصوير فيلمه "كينغ سايز" مع المؤلف عمر طاهر والمخرج اسلام خيري. ويتم حالياً اختيار بقية أبطال الفيلم الذي يعد أول عمل مصري يستخدم تقنية الغرافيك في تصوير البطل بدور عقلة الإصبع.