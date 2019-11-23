بالفيديو: وافق أن يصفعوه مقابل سندويشة فضربوه حتى فقد الذاكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

الاستهانة بمشاعر الآخرين والتعامل مع احتياجاتهم بفوقية يدل على التكبر والتجبر، هذا هو حال شباب إسبانيين تعاملوا مع رجل مشرد طلب منهم 5 يورو فقط ليشتري ما يسكت جوعه، فوافقوا شرط أن يصفعوه على وجه، لكن النتيجة كانت مأساوية.

ابتسامته العريضة لم تشفع له، فجأة نزلت يد قوية على وجهه، صفعته وأسقطته أرضاً، فوقع وارتطم رأسه بحجر، ففقد الوعي وعندما أفاق نسي كل ما حدث.

وحسب موقع "سبق" السعودي فإن الواقعة حدثت منذ عدة أسابيع، في مدينة لاس بالماس الإسبانية في المحيط الأطلسي، لكن لم يعلن عنها إلا بعد أن قام شخص ببث الشريط على موقع "تويتر"، وكتب قائلاً "شاب مسكين يدعى "بيدريتو"، 34 عاما، من بلدة أغايتي، تعرض للطمة قوية على وجهه .. وأطالب السلطات بجلب هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا عليه، وضربهم بالطريقة نفسها والقوة نفسها".

وأثارت التغريدة حالة من الغضب بسبب ما حدث للشاب، حيث طالب كل من شاهدها بمعاقبة هؤلاء المجرمين.

وقامت شرطة لاس بالماس باستدعاء الشاب الذي ظهر في الفيديو، وسألته عما حدث ولماذا لم يبلغ الشرطة، فاكتشفت الشرطة أن "بيدريتو"، تعرض لإغماء وفقد ذاكرة مؤقت، حين سقط واصطدم رأسه بحجر على الأرض.

وقال "بيدريتو" إنه شخص بلا مأوى، وكان بحاجة إلى بعض المال حتى يشتري طعاماً، وعندما عرض عليه بعض الشباب أن يقوموا بلطم وجهه مقابل 5 يورو، وافق على عرضهم وبدا مبتسماً وهو ينتظر المال، بينما كانت يداه خلف ظهره، لكن اللطمة جاءت قوية كما ظهر في الفيديو.

ومن جانب آخر قامت الشرطة ببث الفيديو، وطالبت أي شخص يعرف هؤلاء المعتدين أن يدلي بمعلومات عنهم.