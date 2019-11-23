حمدان بن محمد: صورةٍ ودي تعلق على المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مجموعة من الأبيات الشعرية يمتدح فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلاً:



المقيم ف بيوت الله جنب الشيخ

امطري يا سحابه واشرقي يا شمس

صورةٍ ودي تعلق على المريخ

وينكتب تحتها لا للمس

صورة اليوم للي يجهل التاريخ

تعكس افعال زايدنا في صورة الامس

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أدى صلاة الجمعة أمس وسط المصلين في مسجد الشيخ زايد الكبير، وعلى يساره أحد المصلٍينّ وتبادل سموه معه الحديث بعد الصلاة.