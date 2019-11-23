فابيان تحيي حفلاً في دبي 20 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تحيي نجمة الغناء الكندية البلجيكية لارا فابيان، حفلاً فنياً في دبي ضمن جولتها العالمية «50» يوم 20 ديسمبر 2019 في صالة «كوكاكولا أرينا»، التي تعدّ أحدث الوجهات البارزة في دبي.

وقد أكّدت الفنانة الشهيرة إدراج مدينة دبي ضمن قائمة جولتها الموسيقية المرتقبة حول العالم، التي تحتفل بذكرى ميلادها الخمسين وبمرور 30 عاماً من النجاحات في عالم الموسيقى والغناء، إضافة إلى إطلاق ألبومها الجديد رقم 14 بعنوان «بابيلون».

وينتظر عشاق العصر الذهبي للموسيقى أن تؤدي نجمة البوب الشهيرة باقةً من أجمل إصداراتها مع مختارات من ألبومها الجديد. وبينت شركة «ميشن كونترول إكس»، المنظمة، أنه ستبهر فابيان الحضور بإمكاناتها الفنية المذهلة على خشبة المسرح وهي تغني بعضاً من أشهر أغانيها، مثل «جو تيم» و«أداجيو» و«جو سوي مالاد».

وفي إطار تعليقها على الموضوع، صرّحت أليكساندرا جوروخوفا، مديرة التسويق لدى «ميشن كونترول إكس»: «تُعدّ الفعالية من أبرز الحفلات التي يضمها برنامج فعاليات دبي على الإطلاق، ولا تقتصر أهميتها على استضافة نجمة عالمية مثل لارا فابيان الشهيرة بسجلّها الحافل بالجوائز المرموقة والإنجازات المذهلة فحسب، وإنما تشكّل فرصةً تسمح لنا بالاحتفال بذكرى ميلادها الخمسين ومشوارها الموسيقي الغني على مدى 30 عاماً. وتشرّفنا سابقاً بحضور فابيان في دبي، ولكن زيارتها هذه المرة ستسمح لعشاقها في الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال معها بهذه المناسبة المهمة».

وتحتفي جولة فابيان العالمية بمسيرتها الفنية الطويلة التي بدأت منذ 3 عقود، إذ نجحت الفنانة في إثراء الأرشيف الغنائي العالمي عبر إصدارات موسيقية بيع منها أكثر من 20 مليون تسجيل غنائي حول العالم. وترسّخ لارا مكانتها المرموقة في صدارة الفنانين العالميين الأكثر مبيعاً للأعمال الموسيقية عبر تقديم إبداعات جديدة لعشاقها.

وتجدر الإشارة إلى أن لارا فابيان وُلدت في بروكسل، وأطلقت أول ألبوماتها الغنائية بعنوان «لارا فابيان» الذي حصد نجاحاً كبيراً خلال وقت قياسي في كندا عام 1991، بينما نال ألبومها الثاني «كارب دييم» تصنيف بلاتينيوم ثلاث مرات على قائمة «بيلبورد». وتواصل الفنانة التي تحظى بمتابعة الملايين إذهال العالم وإثراء مشهد الموسيقى الراقية عبر إبداعاتها الغنائية وأدائها الملهم.