المصدر: دبي- البيان

استضاف المهرجان، أمس، مجموعة من المتحدثين والخبراء في قطاع الألعاب الإلكترونية والمحتوى التفاعلي، في جلسة حوارية بعنوان «الألعاب الإلكترونية.. من الفن إلى الأعمال»، الذين أكدوا على أهمية المحتوى المحلي والإقليمي في تحديد ملامح وتوجهات هذه الصناعة عالمياً.

وقال أحمد تيهيمار مدير التسويق لدى«جيملوفت»: «البرامج التعليمية هي المفتاح. نحن بحاجة إلى المزيد من البرامج للإنتاج والتسويق والتمويل والقانونية - فالصناعة تدور حول التصميم وبالتالي يجب العمل على إيجاد منصات وبيئات عمل متكاملة ترفد الأسواق بكافة الخبرات المرتبطة بهذا القطاع لضمان كفاءة الإنتاج وتحقيق مستويات متقدمة من التنافسية على المستويات الإقليمية والعالمية»

ومن المتوقع أن تحقق صناعة الألعاب العالمية قمة تصل إلى 136.5 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لشركة البحث «بيلهام سميثرز أسوشيتس»، وفي هذا الإطار أكد حبيب تشامز، مؤسس ومدير مؤتمر الألعاب الرقمية دبي على الإقبال الواسع التي تشهده هذه الصناعة من قبل المستهلكين بما يشمل كافة منصات الألعاب المشغلة على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والواقع الافتراضي، مما يعزز فرص الاستفادة من تطبيقاتها في الارتقاء بواقع قطاعات ذات أهمية كالتعليم على سبيل المثال.

كما استضاف المهرجان رينا عباس، المؤسس المشارك ومدير العمليات لدى ويكسل ستديو، وهي من أوائل مصممي الألعاب في الشرق الأوسط وأولى مؤسسي شركة ألعاب مستقلة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والتي شاركت في جلسة بعنوان: «ضرورة السعي لتحقيق النجاح وليس انتظاره». وفي إطار مشاركتها قالت: «تدرك النساء أنهن يمكن أن يكن قائدات في التكنولوجيا، لذا فإن مهمتي هي إظهار أنه يمكننا جميعًا القيام بذلك لأنني فعلت ذلك» وأضافت: «أحاول تعزيز صناعة الألعاب..يجب أن نخلق حالة ذهنية قوية حيث نقوم بإنشاء منصات على الإنترنت للناس للعب والتعلم في نفس الوقت».