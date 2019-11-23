برامج ثرية بالإبداع والمعرفة تتألق في دبي ON.DXB

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا مهرجان ON.DxB الذي يقام بتنظيم من مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في يومه الثاني، أكثر زخماً، وازدحاماً في جلساته النقاشية وورش عمله، التي شارك فيها ثلة من الخبراء والعاملين في قطاعات الموسيقى والسينما والألعاب وصناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، والذين ناقشوا جوانب مختلفة تتعلق بصناعة المحتوى الخاص بهذه القطاعات الأربعة، فيما سلطت بعض الجلسات الأخرى الضوء على تجارب بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تركوا بصمة ذهبية في أروقتها، وباتوا يحظون بمتابعة واسعة حول العالم، والذين أكدوا في أحاديثهم على أهمية الاستثمار في صناعة المحتوى، والاهتمام بالطاقات والمواهب الشابة التي تمتلكها المنطقة العربية.

تفاصيل وسيرة

لم يغادر زوار المهرجان حدوده وهو الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات، من دون الاستماع إلى سيرة الممثلة الكوميدية الأمريكية ونجمة موقع يوتيوب العالمية الأمريكية ليزا كوشي، التي أطلت بالأمس، على الجمهور، في جلسة حوارية أدارها المؤثر الإماراتي خالد الأحمدي، وتحدثت عن تفاصيل سيرتها المهنية وإنجازاتها في مجال صناعة المحتوى، وبينت فيها كيف يمكن لأي شخص أن يصبح نجماً، بفضل استثماره الجيد لطاقاته ومواهبه.

موروث محلي

أما المصممة المصرية غادة والي، مؤسس ومديرة الإبداع في استوديو والي في مصر، فأكدت في حديثها على أهمية الاستفادة من الموروث الثقافي المحلي والعناصر الجمالية العديد التي تزخر بها المنطقة العربية في صناعة محتوى وتصاميم متميزة تحاكي الهوية المحلية وتسهم في ترسيخ وتعزيز الروابط بين المستهلكين والمؤسسات والعلامات في المنطقة بالإضافة لأهميتها في اجتذاب شرائح أوسع من الجماهير العالمية في جميع أنحاء العالم. جلسة نقاشية

معظم جلسات المهرجان في يومه الثاني لعب بطولتها عدد من صناع المحتوى الإعلامي، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم نور نعيم المعروفة بلقب»نور ستارز«، والتي استطاعت أن تستقطب 13.5 مليون مشترك على قناتها في»يوتيوب«. حيث قدمت نور جلسة نقاشية تحدثت فيها عن تجربتها المميزة. كما احتل القطاع الموسيقي مساحة جيدة في المهرجان، وفي هذا الإطار قال مايك فيربورن، مدير شركة سوني للموسيقى والترفيه في الشرق الأوسط:»عندما يتعلق الأمر بتطوير مواهب المنطقة، فإنني أنظر إليها كمواهب عالمية متواجدة في هذه البقعة من العالم«. بينما أكد أحمد نوريني، نائب رئيس تطوير الأعمال في»قنوات«، في جلسة»الأعمال وراء الموسيقى«، أن سوق منطقة الشرق الأوسط تضم أساليب مشابهة لتلك المتبعة في أسواق عالمية أخرى.

تمكين

تضمنت فعاليات الملتقى، جلسة حوارية أقيمت بعنوان «دور المرأة في تغيير مشهد الإعلام» بمشاركة سيدات مؤثرات في القطاع، من بينهن سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، وصفاء سرور وأصالة مالح، الشخصيتان المؤثرتان على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيجا جايمي، الكاتبة والمخرجة والمنتجة التي حازت العديد من الجوائز المرموقة.

وناقشت الجلسة أهمية ودور العنصر النسائي في قطاع الإعلام والسينما على المستوى العالمي، والضغوطات والتوقعات التي تواجه السيدات في ميادين العمل الفني والإعلامي بشكل عام. دبي - وام