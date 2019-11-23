«دبي للثقافة» تعلن لجنة تحكيم «سكة الفني 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان سكة الفني 2020، الحدث الفني الذي ينظم في الفترة من 19 - 29 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته السابعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وتتكون اللجنة من 4 شخصيات بارزة من رواد الثقافة والفنون والتصميم، هم المصمم غسان سلامة، والفنانة شيخة المزروع، والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو، وليسا بول لوشجار، نائب مدير مركز تشكيل، تتمثل مهمتهم في اختيار قائمة الفنانين الذين سيتأهلون للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في مهرجان سكة الفني 2020، إذ يتيح المهرجان في نسخته العاشرة الفرصة للفنون بجميع أنواعها، وللموهوبين في كل مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية للمشاركة، كما يركز للمرة الأولى على الفنون الرقمية، إذ اقتصرت العام الماضي على الفنون البصرية، ما يُوسِّع آفاق الإبداع، ويُضاعف مساحات الجمال، ويضيف الكثير لرصيد الابتكار والتنوع الذي تمتلكه دبي.

تقييم دقيق

وسيجري أعضاء لجنة تحكيم المهرجان عملية تقييم دقيقة لطلبات المشاركة المقدمة من قِبَل الفنانين، تُحدد من خلالها أسماء المبدعين الذين سيسهمون في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي الذي سيحتضن فعاليات «سكة 2020» إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة وباهرة.

وجاء اختيار أعضاء لجنة التحكيم لما يمتازون به من أرشيف غني وخبرات كبيرة ستضيف الكثير من الوهج للمهرجان، ويعد المصمم غسان سلامة -الذي شغل منصب المنسق العام لأسبوع دبي للتصميم 2019- علامة بارزة في عالم التصميم، فيما تمتاز الفنانة شيخة المزروع بأعمالها الاستثنائية، لكونها فنانة متعددة الاختصاصات تركز على خامات مميزة كالمعادن والزجاج في أعمالها الإبداعية، وأثْرت رصيد الإبداع الفني الإماراتي بباقات فنية متميزة. كما يمتلك المستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيلو خبرة واسعة تزيد على 15 عاماً في مجال التطوير الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز ليسا بول لوشجار بفكر إبداعي غني تسهم من خلاله في إثراء المهرجان. ويوفر «سكة الفني 2020» منصة فريدة للمواهب الناشئة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لعرض أعمالهم، من خلال مجموعة من المعارض والفعاليات الفنية وورش العمل والفنون في مختلف المجالات الإبداعية.

حراك فني

وأكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مهرجان سكة الفني أسهم خلال دوراته السابقة في تفعيل الحراك الفني بشكل فاعل، وها هو يكمل مسيرته هذا العام بفتح المجال لمختلف أنواع الفنون، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الجديدة التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وقالت: «يؤدي مهرجان سكة الفني دوراً بارزاً في تحقيق أهداف الهيئة التي توافق أهداف دبي أرض المواهب، ومن خلال اختيارنا المدروس لأعضاء لجنة تحكيم المهرجان، سنحظى بمشاركة مجموعة مميزة من المبدعين الذين سيثرون ساحات الإبداع وفضاءاته بلمساتهم الفنية الخلاقة، وسيكون لدينا مزيج إبداعي متفرد يضفي للمشهد الفني الكثير من القيم الجمالية، ونحن على ثقة بأن أعضاء لجنة التحكيم سيوظفون كل خبراتهم في سبيل الارتقاء بالمهرجان، وتقديمه بروحٍ متجددة، ما يقدم دورة متميزة تليق بالمستوى الاحترافي العالي لموسم دبي الفني، ويبرز الوجه الحضاري لدبي بأفضل صورة».