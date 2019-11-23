محمد النغيمش يطرح كتاب «عقلية الإسفنجة»

المصدر: دبي - البيان

صدر مؤخراً كتاب جديد للكاتب والمستشار في الإدارة د. محمد النغيمش، تحت عنوان «عقلية الإسفنجة»، عن دار ذات السلاسل. وأوضح النغميش مضمون كتابه : يعد الكتاب تبسيطاً لمفاهيم عميقة وحلول عقلانية لتحديات يومية يواجهها القياديون والمديرون والموظفون وسائر الناس.

وأضاف د. محمد النغيمش الذي صدر له أيضاً كتاب «لماذا نكره الاجتماعات؟» عن مكتبة الضحى، إن «عقلية الإسفنجة» محاولة لتقديم موضوعات متنوعة أبعد ما تكون عن المثاليات وأقرب إلى الأفكار العملية القابلة للتطبيق في حياة الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن الكتاب يركز على الإنسان، وذلك لأن معظم الكتاب مشغولون في المشكلات المحيطة بهم، ويغفلون عن تسليط الضوء على الفرد نفسه الذي يعد عنصرا أساسيا في كيفية مواجهة المشكلات التي تعترضه.

وتابع: إن الأدبيات الإدارية التي تدرس في الجامعات صارت تفرد مساحات كبيرة للإنسان أو العلوم الاجتماعية والنفسية التي امتزجت امتزاجا كبيرا مع علم الإدارة الحديث.

ويوقع النغميش كتابيه اليوم في معرض الكويت الدولي للكتاب، ووصف كتابه «عقلية الإسفنجة»، والذي جاء في نحو 489 صفحة، بأنه محاولة جديدة في إصداراتي آمل أن تنطبق عليها مقولة ما قل ودل في الإدارة، فهو يضم موضوعات متنوعة تهم الموظفين والمسؤولين وسائر الناس والطلبة، ولذا روعي في أسلوبه بساطة السرد وعمق المغزى-على حد قوله-

وأما »لماذا نكره الاجتماعات؟«، فيتناول مشكلات التعامل مع اللقاءات بشتى أنواعها، سواء كانت لقاءات اجتماعية أسرية وديوانيات كتحديات الحوار فيها وما شابه وغيرها من مشكلات إدارية مرتبطة بأبجديات إدارة اجتماعات العمل والتعامل مع صعبي المراس من المشاركين فيها.

وقال النغميش: إن الإصدارين كتبا بطريقة تجعلهما صالحين للقراءة في كل زمان ومكان، لأنهما يتناولان مفاهيم إدارية واجتماعية عميقة في قالب مبسط وممتع لجميع فئات القراء. ويتوافر «عقلية الإسفنجة» في مكتبة ذات السلاسل، أما «لماذا نكره الاجتماعات؟» فيعرض في مكتبة ضحى في القاعة رقم 6 بمعرض الكويت الدولي للكتاب في منطقة مشرف.