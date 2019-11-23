«دبي للسياحة» تطلق الفيلم الترويجي «A Story Takes Flight»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أمس، الفيلم الترويجي الجديد «A Story Takes Flight» بمشاركة نجمات هوليوود غوينيث بالترو وزوي سالدانا وكيت هدسون، ومن إخراج ريد مورانو الفائزة بالعديد من الجوائز العالمية.

وتقوم الممثّلات والفنّانات في الفيلم الترويجي بثلاث مغامرات استكشافية في دبي تمتاز بالإلهام واكتشاف الذات والتواصل مع الناس.

واستطاعت المخرجة المتألقة الحائزة على جائزتي رابطة المخرجين الأمريكيين «جيلد» و«إيمي»، والمعروفة بأسلوبها السينمائي المميّز والطبيعي في هذا العمل أن تظهر الشخصية المستقلة لكل ممثلة، مع إبراز العلاقة الوطيدة التي تجمعهنّ وتسليط الضوء على جمال دبي وتجاربها المذهلة.

ويأتي إطلاق الفيلم الترويجي الفريد من نوعه، ليسلط الضوء على جانب مهم من الجوانب التي تمتاز بها مدينة دبي، فهو يحفّز كل شخص على استكشاف ذاته من خلال التفاعل مع تجارب مختلفة بغضّ النظر عن جنسيته أو البلد الذي يأتي منه، إذ أن مدينة دبي تتيح للجميع فرصة الاستمتاع برحلة مشوّقة لأبعد الحدود، وأيضاً توقع المزيد دوماً.

كما أن دبي مدينة رائعة لما تمتاز به من تنوّع، وأهلها يشعرون بالفخر بهذا التراث العريق، وكذلك المقيمون الذين جاءوا إليها وهم يحملون معهم قيمهم وتقاليدهم ليساهموا بكتابة قصة مستقبل هذه المدينة المميزة. لقد تجاوزت رحلتي إلى دبي كافة توقعاتي، وأنا على يقين بأنّ أمامي الكثير لاستكشافه.