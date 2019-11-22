جريمة بشعة .. يذيبان ابنتهما بالأسيد بعد غرقها

المصدر: وكالات

قضت محكمة أمريكية بحبس والدين بعد إقرارهما بالذنب في واقعة إذابة جسد طفلتهما بالأسيد، وعوقبت الأب بالسجن 20 عامًا، بينما حُكم على الأم بالسجن 14 عامًا.

وكانت الشرطة في تكساس قد اعتقلت في فبراير الماضي كلاً من مونيكا ايفون دومينغيز، 37 عاماً، وجيراردو زافالا لوردو، 32 عاماً، بعد هذا الاكتشاف المروّع. ولفتت المعلومات الى أن الزوجين يواجهان تهمة "التستر" على وفاة ابنتهما الصغيرة ريبيكا.

وترغب ميشيل نيجليزو، محامية الأسرة، في تقديم عريضة تسعى إلى مطالبة أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ما حدث لريبيكا الصغيرة من الحدوث مرة أخرى.

وقالت: "حاليًا في تكساس، لا يوجد نظام معمول به لحماية الأطفال الذين تُمنحهم المحكمة لشخص ما ومن ثم يحل محله هذا الشخص إلى أحد الوالدين الخطرين المحتملين".

وبحسب المعلومات، فقد عُثر على جثة الفتاة في دلو من البلاستيك داخل خزانة في إحدى غرف النوم داخل المنزل.

وقالت الشرطة، إن الوالدين حاولا التخلّص من الجثة من خلال إحراقها بالأسيد، وذلك بعدما غرقت الطفلة في حوض الاستحمام.