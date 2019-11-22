تقارير تكشف الحالة الصحية لسوزان مبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاة والدته سوزان مبارك.

ورد علاء على إحدى المغردات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، والتي سألت عن صحة الأنباء الواردة حول وفاة سوزان مبارك، فرد نجل الرئيس الأسبق: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة. وخير ان شاء الله".

وكانت وكالة «سبوتنيك» قد نشرت تقريراً حول الحالة الصحية لسوزان مبارك، موضحة أن السبب وراء دخول زوجة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، العناية المركزة وجود آثار جانبية لجراحة أجرتها في شهر أغسطس الماضي في ظهرها.

ونقل التقرير عن مصادر قريبة من عائلة مبارك أن الأطباء منعوا الزيارة عن سوزان مبارك، بما في ذلك أبناؤها، الذين يتابعون حالتها الصحية.

وطمأن علاء مبارك، نجل سوزان مبارك، متابعيه على حالة والدته سوزان مبارك، بعد دخولها العناية المركزة.

وكتب علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفاءها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".