عروسان استراليان يعقدان قرانهما على ارتفاع 34 ألف قدم

المصدر: دبي – البيان

عقد عروسان من عشاق الطيران، أخيراً، حفل زفافهما على ارتفاع 34 ألف قدم، داخل طائرة مليئة بالركاب متجهة من سيدني بأستراليا إلى أوكلاند بنيوزيلندا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العروس مشت عبر ممر الطائرة وهي ترتدي فستان الزفاف والطرحة، وسط دهشة الركاب، قبل عقد زفافها على حبيبها، بعد ثماني سنوات من لقائها به عن طريق لعبة كمبيوتر عن الطيران على الإنترنت.

العريس الأسترالي، ديفيد فالنيات، وعروسه النيوزيلندية كاثي رولف، قررا تبادل العهود على الطائرة بعد التفكير مطولاً بالمكان المناسب. قالت كاثي: "أردنا شيء نتذكره، أردنا أن نرمز لحبنا للطيران ولبلدينا وحب الواحد منا للآخر".

اتصلت العروس سراً بشركة الطيران، التي قامت بترتيب مكان مناسب لتبادل عهودهما. وقد حظي العروسان بترحيب من طاقم الطائرة الذي احتشد وراء العروسين، وافيد ايضاً عن ترحيب خاص لهما بعد هبوطهما في مطار أوكلاند. بدوره، قال الكاهن الذي عقد القران على ارتفاع 34 ألف قدم: "كانت مناسبة خاصة وبالتأكيد أول مرة أعقد قراناً في الهواء".

تعتقد كاثي أن حبهما للطيران هو الذي جمعهما، فقد تعرفا على بعضنا عن طريق لعبة كمبيوتر، ثم تشجعت كاثي وأرسلت له معايدة في عيد ميلاده، وكان أول لقاء شخصي بينهما عام 2013 في مطار سيدني.