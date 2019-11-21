نجما الموسيقى البوليودية غداً على مسرح القرية العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها نجمي موسيقى بوليوود الهندية العالميين فيشال وشيكار، الذين يحييان حفلاً استثنائياً على المسرح الرئيسي في القرية العالمية. وتتميز الوجهة العائلية بتقديم فعاليات ترفيهية متنوعة، إضافة إلى أفضل تجارب التسوق والترفيه والتعرف على الثقافات المختلفة. وسيبدأ الحفل الفني على الساعة 9 مساءً من يوم الجمعة 22 نوفمبر.

وسيستمتع ضيوف القرية، مع المطربان ومؤلفا الأغاني والملحنان، بالأغاني الشعبية من أحدث الاصدارات الموسيقية في بوليوود، والتي تشمل Befikreو Tiger Zinda Haiو Student of the Year 2 و Bharat وWar

ويمكن حضور حفل فيشال وشيكار عبر شراء تذكرة الدخول إلى القرية العالمية بقيمة 15 درهم.

وتنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزام الوجهة الترفيهية الرائدة بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف.