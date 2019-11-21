ينتحل صفة طيار للجلوس في درجة أفضل

المصدر: د ب ا

ذكرت الشرطة الهندية أمس الأربعاء، أن رجلاً كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية الشهيرة، حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعاً والجلوس في درجة أفضل، اعتقل في نيودلهي.

وقال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة، إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عاماً، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران «لوفتهانزا»، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتُجز في المطار بالعاصمة الهندية أول أمس (الثلاثاء).

وقد تم احتجاز محبوباني عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في «لوفتهانزا» بمطار «إنديرا غاندي الدولي» عن وجود «تحرك مريب من جانب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة طيران (لوفتهانزا)».

وقال بهاتيا إن محبوباني كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر، وأنه يرتدي زي الطيار تجنباً للانتظار في الطوابير، ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين.

وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وكان أحياناً يحصل على مقعد في درجة أفضل.

وكشف أنه قد استخدم البطاقة المزورة عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال بهاتيا إنه قد تم تسجيل قضية جنائية ضده، وما زالت التحقيقات جارية. ويدير محبوباني شركة تدريب واستشارات.