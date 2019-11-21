«الرحّالة الغربيون والجزيرة العربية» محور ندوة في أبوظبي 24 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ندوة «رواد المشرق- الرّحالة الغربيون والجزيرة العربية» على مدار يومي 24 و25 نوفمبر في المجمّع الثقافي، وذلك لإلقاء الضوء على الثقافة العربية وبناء جسور للحوار الثقافي والتبادل الحضاري بين الأمم.

تتضمن ندوة «رواد المشرق- الرّحالة الغربيون والجزيرة العربية» على جلسات حوارية عدة، تبدأ مع جلسة الباحث السعودي الدكتور فهد عبد الله السماري، المستشار بالديوان الملكي، الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويناقش خلالها موضوع «تمثيلات الجزيرة العربية في كتابات الرحّالة الغربيين»،وتديرها الإعلامية شانتال أبي خليل.

فيما تسلّط الجلسة الحوارية الثانية، التي يديرها الدكتور أحمد صديق المنصوري الضوء على «الرحلة والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب»، بمشاركة كل من الدكتور معجب الزهراني، الأستاذ في جامعة الملك سعود؛ والدكتورة ضياء الكعبي، الأستاذة في جامعة البحرين؛ والكاتب والمؤلف الألماني ديفيد فاغنر.

وتتطرق الجلسة الحوارية الثالثة في اليوم الأول إلى «منهجية الدراسات والتجارب المتعلقة بأدب الرحلات إلى المشرق وجزيرة العرب»، ويشارك فيها الدكتور ديونيسيوس آغيوس، كاتب وأستاذ جامعي بريطاني؛ والدكتور عبدالله يتيم، أستاذ في جامعة البحرين؛ وستانيسواف ستراسبورغر، كاتب وأديب بولندي، وتدير الجلسة الكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري.

فيما يختتم اليوم الأول مع جلسة بعنوان «تعزيز الحوار السلمي والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب ودورهما في ترسيخ ثقافة التسامح وتقبّل الآخر»، بمشاركة الباحث السوري عصام حجّار؛ والدكتورة شيرين نوري، الأستاذة الجامعية الإيطالية؛ والدكتورة كارين بوت؛ ويُدير الجلسة المخرج والإعلامي الإماراتي ياسر سعيد النيادي.

اليوم الثاني

وتُستهلّ فعاليات اليوم الثاني مع جلسة حوارية أولى بعنوان «مقارنة بين تراث الرحّالة الغربيين والرحّالة العرب»، يشارك فيها كل من الأستاذ الدكتور سعد البـازعي، ناقد وباحث سعودي؛ وديبورا مورجان جونز، مُحاضِرة ومؤلِفة بريطانية مرشحة لنيل درجة الدكتوراه؛ والدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات.

ويديرها الدكتور محمد الوهيبي.وتناقش الجلسة الثانية محور بعنوان «مشروع سلسلة رواد المشرق العربي: الفكرة والطموح»، وتضم عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي؛ والدكتور أحمد إيبش، باحث ومؤرخ سوري؛ والباحثة الروسية آنا سافينيج، وتدير الجلسة الإعلامية فاطمة الورد.

يختتم اليوم الثاني بجلسة بعنوان «استعراض الرحلات الشخصية»، ويُشارك فيها زيد الرفاعي من الكويت؛ والشاعر السوري نوري الجراح؛ والرحّالة والباحث الإيطالي آيروس بالدسيرا، وتدير الجلسة الدكتورة هناء صبحي.