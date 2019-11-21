قرقاش: دولة التنمية الثقافية تتبوأ موقعها المستحق

المصدر: دبي ــ البيان

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بفوزها المستحق في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، وذلك عبر تغريدة لمعاليه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء في التغريدة: «نبارك للإمارات فوزها المستحق في المجلس التنفيذي ليونسكو، دولة الحراك والتنمية الثقافية تتبوأ موقعها المستحق».

كما هنأ معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، الإمارات بالإنجاز، وقال في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "نبارك لدولة الإمارات فوزها المستحق بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة #اليونسكو للفترة 2019-2023.. ثقة عالمية بقدراتها وإمكاناتها ولدورها المشهود في دعم الحراك التربوي والثقافي والفكري.. إنجاز إماراتي هو نتاج قيادة حكيمة ورؤية وطنية سديدة.

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