ياس مارينا.. أجواء من المغامرات والتحديات

المصدر: أبوظبي- البيان

سلسلة من الفعاليات الترفيهية المتجولة والمغامرات والتحديات التفاعلية وعروض الليزر، ينظمها «مرسى ياس»، خلال الفترة المقبلة.

وذلك بالتزامن مع «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، الذي سيُقام من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر في العاصمة أبوظبي، إذ ستعمّ الوجهة البحرية، أجواء نابضة بالحياة وألعاب التحدي في الهواء الطلق.

وكل ذلك على بعد مسافة قصيرة من المقاهي والمطاعم في مرسى ياس مارينا، والتي تقدم مجموعة مختارة من الأطعمة الشهية والأنشطة الترفيهية، التي تُقام خصيصاً لتلك المناسبة.

وتفتح وجهات الضيافة والمنتزه في ياس مارينا أمام الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع دون الحاجة إلى تصاريح للدخول، وذلك طوال فترة سباق نهاية الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساء. وعندما تغرب الشمس، ستكون عروض أضواء الليزر المميزة دليل الضيوف إلى حفلات ياس مارينا.