مبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تتألق في «فن»

المصدر: أبوظبي - البيان

تتجدد مشاركة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في «فن أبوظبي» 2019، وذلك ضمن جهودها لتسليط الضوء على مشهد الفن الإماراتي من خلال المعرض الرائد على مستوى المنطقة، وتحفيز الصناعات الإبداعية في إطار رؤيتها لإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات، وإسهاماً منها في الاستثمار في القدرات والمواهب الفنية.

وتحتفي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بقيمة التسامح العظيمة التي تجسد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك بتقديم أعمال مختارة من مقتنيات المجموعة من الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على حوار الثقافات والانفتاح على الآخر.

وبينها عمل التكليف الحصري «لون الذاكرة» للفنانة ماريا خوسيه رودريغز إسكولار، متضمنةً أعمال الحروفية العربية والرسم والنحت والخامات المتعددة.

كما يعرّف جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بمبادرة «رواق الفن الإماراتي» المبادرة الرائدة التي أطلقتها المجموعة في العام 2010، لتشكيل حاضنة معرفية إلكترونية لمنجز الفن التشكيلي في الإمارات، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 135 فناناً ساهموا في تعزيز مشهد الفنون المزدهر في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للإبداع والمبدعين.

وخلال المعرض، يقدم جناح مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون لزواره فرصة التعرف عن قرب إلى الأعمال الفنية من خلال برنامج متنوع يتضمن جلسات حوارية وجولات إرشادية. ويستقبل جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون زواره بالتزامن مع افتتاح «فن أبوظبي» اليوم وحتى 23 نوفمبر الجاري بمنارة السعديات.