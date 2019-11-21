عودة «القاهرة للإعلام العربي» بعد سنوات من التوقف

المصدر: القاهرة - البيان

يعود مهرجان القاهرة للإعلام العربي للانطلاق مجدداً بعد توقف دام سنوات طويلة، حيث من المتوقع مشاركة عدد كبير من الدول العربية، بخلاف تضمن فعالياته عدة أنشطة أبرزها سوق القاهرة الدولية للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمعرض السنوي للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى الندوات الإعلامية والحفلات.

وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم قريباً الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي، الذي تم الإعداد لانعقاده على مدار عام من قبل لجنة متخصصة، تمهيداً لعودته.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن عدداً كبيراً من الدول العربية رحّب بعودة المهرجان، حيث يعد ملتقى إعلامياً عربياً كبيراً لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا الإعلامية العربية المشتركة، وتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك بهدف الارتقاء بأدوات الإعلام العربي.