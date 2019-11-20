طلبت مساعدتهم .. فاغتصبوها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني في منطقة نابل التونسية أن فتاة تقدمت ببلاغ تفيد بتعرّضها إلى تحويل وجهتها واغتصابها من قبل ثلاثة شبان بغابة في منطقة الحمامات.

وبحسب إفادة الفتاة فقد استوقفت سيارة إثر خروجها من ملهى ليلي بياسمين الحمامات وكان على متنها ثلاثة شبان طلبت منهم أن يقلّوها إلى منطقة بير الباي ولكنهم حادوا بها إلى غابة بمنطقة الحمامات وتداولوا على اغتصابها وفق قولها في محضر البحث، وفقا لما نشره موقع موزاييك التونسي.

ووفق الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني فقد أدلت الفتاة بأوصاف المعتدين ونوعية السيارة ولونها والبحث جار لإيقاف المعتدين.