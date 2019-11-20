كلاب صيد تقتل امرأة في فرنسا

المصدر: وكالات

توفيت امرأة كانت تنزه كلبها في غابة في شمال فرنسا عندما هاجمتها كلاب تشارك في رحلة صيد.

قال المدعي العام في مدينة سواسون، فريديريك تران إن سبب وفاة المرأة "عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس".

يذكر أن المرأة تبلغ من العمر 29 عاما وهاجمتها الكلاب في غابة على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية.

وأوضحت النيابة العامة أن "عينات أخذت من 93 كلبا كانت تشارك في رحلة صيد منظمة في مكان قريب". وتابعت النيابة تقول إن الهدف من ذلك "تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة" موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".

كانت الضحية حاملا واتصلت بزوجها لتبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تنزه كلبها.