تصفيات اليولة تقرع أجراس الميدان

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لاستضافة تصفيات بطولة فزاع لليولة، وتقام التصفيات التي ستحدد الفرسان المتأهلين لخوض منافسات بطولة فزاع لليولة ــ برنامج الميدان للموسم 2019-2020، في القرية التراثية بالقرية العالمية في دبي غداً وبعد غد من الساعة الرابعة مساء. وسوف تتواجد لجنة التحكيم في بطولة فزاع لليولة.

وتضم: راشد الخاصوني ومسلم العامري وخليفة بن سبعين لاختيار اليويلة الأقوى والأفضل أداءً في استعراض مهاراتهم استعداداً للبطولة الرئيسية على أرض الميدان. ويتم الإعلان عن نتائج المتأهلين في التصفيات رسمياً الأسبوع المقبل.