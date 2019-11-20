«دمى ميكانيكية» تُسعد جمهور القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يحظى جمهور القرية العالمية بمشاهدة الكرنفال المتجول «كلنا واحد» الذي يضم أكثر من 150 عارضاً وعارضة من 30 جنسية مختلفة، إضافة إلى مجموعة من الدمى الميكانيكية الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار تمثّل مختلف الثقافات التي تمثلها أجنحة القرية العالمية، وينطلق الكرنفال كل يوم سبت في السابعة مساءً في كل أرجاء القرية العالمية، مقدماً عرضاً باهراً للجمهور.

وأعلنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة أن فريق الترفيه في القرية العالمية حرص على دعم فكرة التسامح بإضافة أغنية «كلنا واحد»، من توزيع روبن سكوت في بريطانيا، التي سيتم تقديمها أثناء المسيرة حول القرية العالمية من قِبل مجموعة من الأطفال الموهوبين باثنتي عشرة لغة، وتعتبر هذه الأغنية احتفالاً ذا طابع موسيقي بالتسامح والتنوع الثقافي، لمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها وغنية بالعروض المميزة، عبر تنظيم استعراض غني بالفعاليات والنشاطات يحتفي بقيم التنوع والتسامح السائدة في الدولة، بهدف تعزيز التسامح على المستوى العالمي، عبر تعريف الناس بمجموعة متنوعة من الثقافات والحضارات.

احترام الأخ

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، لـ«البيان»: «يعكس الكرنفال قيمة التسامح التي تمثلها القرية العالمية ودولة الإمارات، ويرسّخ نهج دولة الإمارات العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، من جميع الأديان والأعراق والثقافات، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع فقط، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي، وشكّل التسامح أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الإمارات، وباتت الدولة اليوم في نظر العالم مثالاً للتعايش والتسامح، إذ تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها ودياناتها يعيشون في وئام وانسجام».

وأضاف أنوهي: «يتميز المجتمع الإماراتي بغناه وثرائه الثقافي والحضاري، إذ تتعايش في الدولة المئات من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، وقد استطاعت قيادتنا الرشيدة بفضل حكمتها ورؤيتها الثاقبة تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منصة عالمية للتسامح، عبر ترسيخ قيم التعايش والانفتاح والتسامح، وتعمل القرية العالمية باعتبارها وجهة إماراتية رائدة على تعزيز هذه القيم ونشرها في المجتمع، عبر تنظيم الفعاليات التي تسلط الضوء على الثقافات المختلفة وتحقق الاندماج المجتمعي».

إقبال كبير

وشهد الكرنفال منذ انطلاقه إقبالاً كبيراً من ضيوف القرية العالمية من كل الجنسيات، خاصة في ظل تجول الدمى الميكانيكية العملاقة من مختلف دول العالم، مرتدين الزي التراثي لكل دولة، كما جاءت أغنية «كلنا واحد» الشهيرة لتزيد ثراء الكرنفال، وتجعله أكثر جذباً للجمهور.

تستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال الموسم من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل وأيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية حتى 1 بعد منتصف الليل، وتخصص القرية العالمية أيام الاثنين لدخول العائلات والنساء فقط.