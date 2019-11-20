الكريستال والتأمل.. «ترند» عام 2020

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

مَثل عام 2019 «سنة العافية»، ومن المتوقع أن يشكل العام المقبل، بحسب شركة متخصصة في الاستشارات الصحية، عاماً أكثر شمولية يتجه فيه الناس إلى التأمل واستخدام بلورات الكريستال للتشافي.

ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن الناس قد أضحوا حالياً أكثر وعياً بما تتطلبه الصحة، إذ إن الأمر أكثر من مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل أسبوع، بل يحتاج نهجاً أكثر شمولية عبر النظر لصحتنا بشكلٍ كلي، بدءاً من لياقتنا البدنية ووصولاً إلى نظامنا الغذائي ومستويات التوتر والحالة الذهنية.

وتقول كلير تايلور المتخصصة في شركة Civilized Health الاستشارية الصحية، إن الأنشطة الصحية الشائعة التي من المحتمل أن تكون في عام 2020 المقبل تتلخص بـ «كريستال الشفاء» والتأمل.

وفي هذا الصدد تحدث مشاهير كُثر من أمثال المغنية البريطانية أديل، وكاتي بيري، وفكتوريا بيكهام، وميراندا كير،عن حبهم للتشافي عبر بلورات الكريستال.

وتأكيداً على ازدياد شعبيتها، فقد شهد البحث عن مصطلح «التشافي الكريستالي» ارتفاعاً بنسبة 263% في عمليات البحث على محرك «غوغل» في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي. ويعتقد الأشخاص الذين يستخدمون البلورات أن تقلد بلورات معينة يساعد على إعادة تنظيم جسمك ليتوافق مع اهتزازات البلورة.

وفيما يتعلق بالتأمل، فقد شهدت سنة 2019 زيادة لا يمكن إنكارها في تطبيقات الهواتف التي تنظم التنفس وتزيد الوعي باللحظة على حد سواء، وليس من الغريب أن يشهد «التأمل» زيادة بنسبة 136% في عمليات البحث على «غوغل».

ويعتقد كثيرون أن ممارسة التأمل تعني أنه يتعين على المرء تكريس ساعات طويلة للجلوس في غرفة وهو في حالة صمت. لكن ذلك أبعد من الحقيقة، إذ أن جمال التأمل يكمن في ممارسته في أي وقت ومكان.