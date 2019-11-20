الأرشيف الوطني يستقبل وفداً يمنياً

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل الأرشيف الوطني وفداً من كليتي التربية والمجتمع في أرخبيل سقطرى اليمنية، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى الإمارات، بدعوة من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وضمّ الوفد عميدي الكليتين وعدداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتفوقين، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، وضمن الاهتمام الذي تولية الإمارات مجال التعليم في أرخبيل سقطرى.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على صفحات من تاريخ الإمارات المحفوظ في الأرشيف الوطني، وعلى الأنشطة التعليمية والثقافية في الأرشيف الوطني، والدور الذي يؤديه في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى أبناء المجتمع الإماراتي.