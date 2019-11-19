بالفيديو.. عروض مثيرة في مهرجان المناطيد بالمكسيك

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

احتفلت المكسيك يوم أمس بمهرجان المناطيد الدولي الشهير في دورته الـ18، بمدينة ليون، حيث غطت السماء بالونات بألوان وتصاميم مبدعة.

واجتمع آلاف الزوار والعارضين في حديقة متروبوليتان بارك للاستمتاع بمشهد السماء وهي تتزين ببالونات ملونة بجميع الأشكال والأحجام.

وعرض المهرجان هذا العام 200 منطاد هوائي ساخن وضم مشاركين من 15 دولة مختلفة وحضره أكثر من 400 ألف متفرج.