ما حقيقة تبرّع هيثم أحمد زكي بـ50 مليون جنيه للأيتام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، حقيقة ما تردد بشأن وجود وصية للراحل الفنان هيثم أحمد زكي لأسرته، تنص على التبرع بـ50 مليون جنيه من ثروته للأيتام والملاجئ، مؤكداً أنها قصة خيالية لاقت رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، أن محامي هيثم أحمد زكي أطلع الأسرة على إعلام الوراثة، وكانت لديه بوليصة تأمين عند الوفاة بمبلغ 200 ألف جنيه تصرف للورثة الشرعيين، مؤكداً أن هناك كثيراً من القصص الخيالية أثيرت أخيراً بعد وفاة الفنان الراحل ليس لها أساس من الصحة، منها اقتحام الورثة للمنزل، وهي من افتعال شخص مريض، مطالباً الجماهير بعدم الانسياق لمثل هذه الشائعات، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضح زكي أنه على اتصال بشقيق هيثم وعدد من أقاربه، من أجل التدخل لإنهاء كل الإجراءات.

ونفت الجهات الأمنية في مصر مطالبة أي من ورثة هيثم أحمد زكي باستلام شقته كميراث لهم، مؤكداً أن الشقة لا تزال تحت تحفظ النيابة العامة لحين صدور أمر بتسليمها، نافياً وجود خلافات حول ميراث الفنان الراحل وصراع بين أسرته على ميراثه، وقيام عمّاته باقتحام شقته في بيفرلي هيلز بالقاهرة.