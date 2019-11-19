«فن أبوظبي 11» ينطلق الخميس بمشاركة 50 صالة عرض من 21 مدينة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض فن أبوظبي يوم الخميس المقبل، في منارة السعديات بأبوظبي، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة 50 صالة عرض رائدة من 21 مدينة من مختلف أرجاء العالم، إلى جانب الأنشطة القائمة والجديدة في برنامج المعرض التفاعلي.

جاء الإعلان عن انطلاق المعرض خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بمنارة السعديات، بحضور ديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي»، إضافة إلى القيّمين الفنين للمعرض هذا العام، حيث قدموا لمحة عامة عن مختلف المعارض والأعمال الفنية وعروض الأداء التي سيشاركون من خلالها في المعرض.

صدى عميق

وبهذا الصدد، قالت ديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي»: «يجمع معرض فن أبوظبي 2019 مجموعة فريدة من الفنانين الملهمين والقيمين الفنيين وصالات العرض والمعنيين بالشأن الثقافي ممن ستترك رؤيتهم وآراؤهم صدى عميقاً لدى زوار فن أبوظبي.

ويقدم المعرض والبرنامج الفني الحافل هذا العام منصة قيّمة للاستكشاف والتأمل، بدءاً من الأفكار التي تتناول المشهد الفني المعاصر في مختلف المناطق الجغرافية، مروراً بأعمال التكليف الفني التي تتماهى مع المكان في عدد من المناطق التاريخية، ووصولاً إلى القطع الأثرية المعارة من متحف العين والعالم الغامض الذي يبدعه الفنانون الناشئون. وأود هنا أن أعبر عن امتناننا الكبير لجميع المشاركين والمنظمين في معرض فن أبوظبي على مساهماتهم القيمة هذا العام».

فنون معاصرة

يقدّم المعرض الفني الرائد سلسلةً من الحوارات الثقافية التي ستتناول موضوعات ذات أهمية على الساحة الفنية العالمية، مثل دور الفن والهوية الثقافية ومراكز الفنون المعاصرة الناشئة ومنظور الأجيال الفنية الجديدة وغيرها. كما سيتخلل المعرض برنامج يومي من عروض الفنون المعاصرة وورش العمل والدورات التدريبية التي تتيح للزوار فرصة التفاعل مع الفنانين المشاركين والتعرف عن كثب إلى تجاربهم.

ويعود معرض «بوابة»، معرض الفنون البصرية السنوي الذي يستضيف أحد القيمين الفنيين لتقديم رؤية فنية جديدة، هذا العام مع القيم الفني العالمي باولو كولومبو، ليستكشف التأثير المحتمل للأدوات اليومية البسيطة من الأثريات في القصص التي يحاول الفنانون سردها عبر ممارساتهم الفنية اليوم.

وحظيت نسخة هذا العام من المعرض بعنوان «قصص من الماضي والحاضر» بمساهمة كريمة من متحف العين، تمثّلت بإعارة عدد من القطع الأثرية التي ستشكّل جزءاً أساسياً من تشكيلة المعرض، فيما يسلط البرنامج السنوي «آفاق: تكليف الفنانين» الضوء على مجموعة من المنحوتات والأعمال التركيبية الضخمة التي سيتم عرضها في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل قائمة الفنانين المكلفين بإنتاج الأعمال الفنية للنسخة الحالية من البرنامج كلاً من لياندرو إيرلتش وأوليفر بير، حيث سيتم الكشف عن إبداعاتهما خلال فترة المعرض وعرضها على مدى الشهرين اللاحقين بعد اختتامه في مجموعة من أبرز المواقع التاريخية في أبوظبي.

كما تقدم الفنانات الإماراتيات عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة فهد الكتبي أعمالهن الفنية عبر مبادرة «آفاق: الفنانون الناشئون»، تحت إشراف القيمين الفنيين رامين حريزاده وركني حريزاده وحسام رحمانيان.

وشاركت الفنانات الثلاث في برنامج لمدة عام كامل مع القيمين الفنيين، ووقع اختيارهن على البحر والصحراء والمساحات الحضرية المهجورة لتمثل البيئات الإبداعية الخاصة بهن، بهدف استكشاف أبعاد فنية جديدة خلال فترة البرنامج، وسيستمر عرض أعمالهنّ حتى 9 فبراير 2020.

أبعاد جديدة

ويشهد معرض «فن أبوظبي 2019» إضافةً جديدةً تتمثل بإطلاق قسم «أبعاد جديدة»، وهو عبارة عن مجموعة من المعارض من تنظيم القيمين الفنيين، حيث سيسلط الضوء على إبداعات الفنون المعاصرة الآسيوية تحت إشراف جيروم سانس.

شريك رسمي

للعام الثاني على التوالي؛ تدعم دار المجوهرات الفرنسية الراقية «بوشرون» المعرض الفني الرائد شريكاً رسمياً، انسجاماً مع التزامها بإثراء قطاع الإبداع والتصميم. وبهذه المناسبة، تقدم الدار لأول مرة في المنطقة تشكيلة مجوهراتها الأحدث «باريس كما تُرى من عنوان 26»، التي تستكشف باقة من المفاهيم والأفكار وجهات النظر المستوحاة من أجواء العاصمة الفرنسية وثقافتها وطرازها المعماري الفريد.