تفاهم بين نادي الإمارات العلمي ومركز «إرادة» للعلاج والتأهيل

المصدر: دبي - البيان

وقّع نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، لتفعيل التعاون فيما بينهما بشأن مبادرة «مسموح» لمكافحة آفة الإدمان، وذلك بتأهيل أصحاب الإرادة لإعادة دمجهم في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك على هامش القمة العالمية للتسامح، التي انطلقت أعمالها في 13 نوفمبر الجاري، والتي ينظمها «المعهد الدولي للتسامح»، التابع لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تحت شعار «التسامح في ظل الثقافات المتعددة»، وقّع مذكرة التفاهم الدكتور عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، والأستاذ عبد الله محمد الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي.

تأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون في المجال التعاون المهني.