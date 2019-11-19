«فورد ضد فيراري» يتصدّر إيرادات السينما في أمريكا

المصدر: لوس آنجلس - رويترز

تصدر فيلم الحركة والسيرة الذاتية الجديد «فورد ضد فيراري»، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، مطلع الأسبوع، محققاً 31 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف، ومن إخراج جيمس مانجولد.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي «ميدواي»، من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، محققاً 8.8 ملايين دولار. والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون، ومن إخراج رولان إيمريتش.

واحتل فيلم الحركة والمغامرات الجديد «تشارليز أنجيلز»، المركز الثالث، بإيرادات بلغت 8.6 ملايين دولار.

وتراجع الفيلم الكوميدي العائلي «اللعب بالنار»، من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار.