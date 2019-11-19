خيارات ترفيهية توفرها واجهة المجاز المائية

المصدر: الشارقة - البيان

سلسلة من الخيارات الترفيهية المتكاملة تقدمها واجهة المجاز المائية في الشارقة لزوارها في الهواء الطلق، حيث تخصص للعائلات بمختلف فئات أفرادها العمرية الفرصة لتجاوز أنماط الحياة العصرية المتسارعة، والحد من الضغوط اليومية من خلال بيئة يمكنهم من خلالها التواصل والحوار واللعب والاستمتاع بالأجواء خارج المنزل.

تنكشف أهمية الخيارات التي توفرها المجاز، بالنظر إلى عدد من الدراسات المتخصصة التي توقفت عند تأثير ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق على الصحة النفسية والبدنية للفرد، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة ميشيغن-آناربر أن المشي في المنتزهات الطبيعية له مفعول سحري على التوتر والإجهاد، وأشارت إلى أن المشي لمدة 20 دقيقة فقط قد يقلل من نسبة هرمون الكورتيزول (هرمون الإجهاد) بصورة واضحة.

وانطلاقاً من دورها في تعميم أنماط حياة صحية، توفر واجهة المجاز المائية، فرصة لأفراد العائلة ممارسة العديد من الرياضات كرياضة المشي واليوغا والجري، إذ تحتضن الواجهة «مضمار المشي» المصمم بمواصفات عالمية وبطول 750 متراً، ويعتبر خياراً مثالياً لمحبي الجري بما يحفز على ممارسة الرياضة والاستمتاع بجمال الطبيعة وسط مساحات خضراء واسعة ما يجعلها مكاناً ملهماً لممارسة الرياضة واليوغا في الهواء الطلق.