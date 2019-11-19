«متاحف رأس الخيمة» تشارك بمعرض «لونغ تشيوان» في الصين

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

شاركت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بمعرض «لونغ تشيوان حول العالم» الذي نظمه متحف القصر الإمبراطوري في مقاطعة تشنجيانغ الصينية، لعرض قطع «لونغ تشيوان» وهي نوع من أنواع السيلادون المصنوع من السيراميك، والذي تم صنعه وإنتاجه في مقاطعة تشنجيانغ الصينية، وتصديره وتوزيعه بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر الميلادي لشتى أنحاء العالم، حيث كان للشرق الأوسط نصيب من هذه القطع حيث ضم المعرض ٤١٣ قطعة من مختلف أنحاء العالم.

وشاركت الدائرة بنحو ١٤ قطعة لونغ تشيوان تم العثور عليها من خلال عمليات التنقيب في تسعينيات القرن الماضي في مواقع أثرية مختلفة من الإمارة.

وأوضح أحمد الطنيجي مدير عام الدائرة أن المشاركة جاءت في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي مع متحف القصر الإمبراطوري في بكين.