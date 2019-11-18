مجوهرات (Happy Hearts) إبداعات جديدة للمرأة ذات "القلب الكبير"

المصدر: البيان الإلكتروني

مبهجة ومرهفة، شقية ومعطاءة، مميزة وفياضة بالمرح؛ بسبب ذلك كله تمثل القلوب رمزاً للحيوية المطلقة التي تنبض في صميم روائع إبداعات شوبارد، وتثري بها الدار مجموعتها الرمزية (Happy Hearts) بموديلين جديدين لقلادات وأقراط مبتكرة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط ومطعّمة بعرق اللؤلؤ والعقيق والألماس والمرمر والريدستون، لتكون هذه المجوهرات الجديدة الملونة بمثابة تمائم للمرأة ذات "القلب الكبير" العزيزة جداً على دار شوبارد.

باقات من القلوب توضع حول العنق

في غضون أعوام قليلة، أصبحت مجموعة (Happy Hearts) إحدى مجموعات المجوهرات الرمزية المميزة لدار شوبارد، والتي تشع بهالتها الفريدة على مجموعة واسعة من روائع المجوهرات المتألقة بقلوب ملونة وقلوب أخرىتتراقص بداخلها أحجار الألماس. واليوم، ينضم إلى المجموعة قلادتين كبيرتين من الذهب الوردي أو الأبيض عيار 18 قيراط تجتمع فيها قلوب من عرق اللؤلؤ أو المرمر أو مرصوفة بالألماس بأحجام مختلفة لتشكّل باقة جميلة يبرز من بينها قلب أصغر حجماً وبنفس الطابع الرمزي المميز يحتضن داخله حجر ألماس يتراقص بين طبقتين من السافير الكريستالي، بأسلوب أصبح يجسد بصمة مميزة لدار شوبارد. ففي عام 1976، أبدعت الدار المفهوم الأصلي لمجموعة (Happy Diamonds) الأساسية بأحجار الألماس المتراقصة التي أصبحت رمزاً لبهجة "الحياة الحلوة"، حيث تستحضر أحجار الألماس برقصاتها اللامتناهية إيقاع نبضات قلب كل امرأة سواء في عطاءها أو في مشاعرها العاطفية. وتأتي هذه القلادات الساحرة بحجمين لتكون المكمل المثالي للإطلالة المسائية المتأنقة أو النهارية العملية ليزداد جمالها ببريق صدف اللؤلؤ اللامع.

تأخذ القلب معها في "رقصة ثنائية"

بدافع من الإبداع الزاخر لدار شوبارد، صمم حرفيوا ورشات الدار أقراطاً جديدة أيضاً مصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي عيار 18 قيراط يجتمع فيها قلبين في تقابل بديع يبدو "كرقصة ثنائية" ساحرة. يرتاح القلب الأول بلطف على شحمة الأذن ويحتضن بداخله حجر ألماس متحرك يدور في منتصفه، ويعكس هذا القلب أصداء قلب آخر أكبر حجماً يتدلى تحت الأذن ومرصّع بالألماس أو عرق اللؤلؤ أو العقيق أو المرمر أو الريدستون. يرتبط القلبان ببعضهما بقضيب يتوارى خلف شحمة الأذن، مما يعطي انطباعاً بصرياً بأن القلب السفلي يطير لوحده تحت الأذن. ولأن دار شوبارد تحت أن تمنح المرأة فرصة للتلاعب بمجوهراتها، فالقلب الصغير الذي يحتضن حجر ألماس متحرك يمكن ارتداؤه منفصلاً أيضاً كأقراط دبوس.

مجموعة (Happy Hearts)

اختيارك لإحدى مجوهرات شوبارد ليس أمراً هيّناً على الإطلاق؛ فعلاوة على دقّة حرفيتها وروعتها الجمالية، تشهد لها القيم التي تجسدها على تقدير بالغ وارتباط عاطفي عميق. فإبداعات مجوهرات (Happy Hearts) هي خيار المرأة ذات "القلب الكبير"؛ بطلة في حياتها اليومية ترى في التزامات دار شوبارد انعكاساً لقيمها في الجود والإيثار. وانطلاقاً من فكرة أن الاهتمام الذي نكرسه لأنفسنا يجب ألا يكون أبداً على حساب الآخرين، تجد المرأة ذات "القلب الكبير" في إبداعات (Happy Hearts) اتساقاً حقيقياً مع نظام قيمها الخاصة، وارتباطاً مع سمة العطاء في شخصيتها واهتمامها بالآخرين. تمائم من المجوهرات ترافق النساء الشجاعات في حياتهن اليومية وأمسياتهن المتألقة.