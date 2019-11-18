السعودية.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما طعناً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي طالب طعناً بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة بالسعودية؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

ووفقاً لموقع "سبق"، ينتظر أن تصدر إدارة "تعليم شرورة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أنه قبل شهرين توفي التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي بالرياض، خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.