بالفيديو.. إعادة إحياء سكة حديد «ساحرة» تربط سلوفينيا بالبحر الأدرياتيكي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تم إعادة إحياء خط سكة الحديد الذي يربط شمال سلوفينيا بالبحر الأدرياتيكي وافتتاحه أمام السياح والزائرين من أوروبا وآسيا وخارجها، حيث تطل السكة التاريخية على مشاهد طبيعية تحبس الأنفاس.

وتمتلك سلوفينيا سكك حديدية بطول أكثر من 1200 كيلومتر تؤدي إلى كل ركن من أركان سلوفينيا تقريبًا، ولكن السكة الحديدة الأكثر جاذبية هي تلك التي تربط جبال الألب جوليان وساحل البحر الأدرياتيكي. حيث يستمتع ركاب سكة "بوينج Bohinj " بتجربة خاصة وفريدة من نوعها عبر مرورها بأكثر من 28 نفقًا وأكثر من 65 جسراً.

وشيدت سكة الحديد بوينج على يد الإمبراطورية النمساوية المجرية في أوائل القرن العشرين، ولكن أهميتها تلاشت بعد الحرب العالمية الأولى.

وأجمل تجربة على سكة الحديد بوينج هي ركوب "قطار المتحف" الذي ينطلق على السكة في رحلة تستغرق ساعتين تقريبًا حيث سيقودك المرشدون السياحيون في مغامرة تاريخية تستمتع خلالها بالمناظر الطبيعية الجميلة على طول الطريق.