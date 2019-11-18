تجادلت مع زوجها وقفزت من سيارته فكانت الكارثة!

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت امرأة حتفها بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع في حادث بدأ بجدال زوجي، وفق ما ذكرت الشرطة الأميركية.

وقال موقع سكاي نيوز عربية، إن أصل الحادث بدأ حين تجادلت المرأة مع زوجها، الذي كان يرافقها، قبل أن تقرر القفز من السيارة.

وأوضح الموقع أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت، وذلك على الطريق السريع القريب من هيوستن.

ويعتقد أن المراة كانت في حالة سكر، مما جعلها تقرر القفز من السيارة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، ومباشرة بعد سقوطها على الأرض، اصطدمت بمركبة أخرى، لتلقى حتفها في الحال.

وقال الرقيب ديفيد روز من شرطة هيوستن "إنها مأساة مؤسفة.. عليك فقط أن تكون مستعدا للتوقف المفاجئ على الطريق السريع. أنت لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث".

وذكر أنه تم إغلاق حركة السير في المنطقة لعدة ساعات بعد "الحادث المميت".

هذا ولم يعرف "سبب الجدال"، الذي حدث بين الزوجين، وأدى إلى مصرع المرأة.