الفنانة المصرية صابرين: لم أكن محجبة لأخلع الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الفنانة المصرية صابرين أنها تكن بالأساس ترتدي الحجاب حتى تخلعه.

وكانت صابرين قد نشرت في وقت سابق وعبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة حديثة لها بدون حجاب.

وقالت في تصريحات صحفية إنها بالأساس لم تكن "مححبة" وأنما كانت ترتدي "التربون" وهو عبارة عن غطاء رأس يشبه القبعة.

وأوضحت صابرين:"أنا فقط قمت بخلع التربونة ولم أكن محجبة، والجميع يعلم ذلك، وخاصة أنني بين أفراد أسرتي أعيش هكذا بدون التربون، وقراري بخلعه والظهور مرة أخرى بشعري لا أعتبره مفاجأة".

وأضافت أنها تستعد لعمل فني تعتبره مفاجأة لجمهورها، وسوف تعلن عن تفاصيله في وقت لاحق.

من جانبها، عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن تأييدها لقرار صابرين، مؤكدة أن ما حدث هو "حرية شخصية"، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

وقالت نشوى في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك" إن صابرين فنانة راقية وكريمة، ولاتتحدث عن الآخرين بسوء، مشيرة إلى أن صابرين أثبتت أنها نجمة من أول ظهور لها.

تجدر الإشارة إلى أن صابرين قامت بالعديد من أدوار البطولة، غير أن دورها في مسلسل أم كلثوم يبقى الأبرز حتى الآن في مسيرتها الفنية.