شاهد.. «الخطوط السعودية» تهنئ فائزاً في تحدي القراءة العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأت الخطوط الجوية السعودية مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية وقائدها أحمد بن محمد عسيري بمناسبة حصولها على المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي الذي أُقيم بمدينة دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،

ووفقاً لموقع "سبق"، وصل وفد مدرسة الإمام النووي الابتدائية إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثل المملكة العربية السعودية في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي تتنافس على المركز الأول ونيل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية.

ويعد تحدي القراءة العربي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.