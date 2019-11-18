تقرير الطب الشرعي يكذب وفاة هيثم أحمد زكي بسبب المكملات الغذائية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر طبية مصرية، أمس الأحد، أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي لم تكن بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات.

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري، عن تلك المصادر قولها إن سبب الوفاة يعود لأسباب كميائية ومرضية.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي النهائي حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة، وستقوم بإعلان سبب الوفاة باعتبارها صاحبة القرار في الدعوى الجنائية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من جثمان الممثل الراحل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها حول الوفاة في ضوء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية.