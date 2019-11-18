بريد الإمارات: «القدس عاصمة فلسطين»

المصدر: دبي - البيان

شارك «بريد الإمارات»، مؤسسات البريد العربية، في إصدار طابع تذكاري موحّد، يحمل شعار «القدس عاصمة فلسطين»، إسهاماً منها في دعم قضية القدس وحماية عروبتها، وتذكيراً بالمكانة التي تحظى بها القدس في وجدان وضمير كل عربي.

وكانت اللجنة العربية الدائمة للبريد، قد أقرت في اجتماعها الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط في مارس 2018، إصدار طابع بريدي موحّد، تحت عنوان «القدس عاصمة دولة فلسطين» في كل الدول العربية، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين، ويتميز الطابع التذكاري بروعة تصميمه وأهميته، حيث يبرز معالم المسجد الأقصى وعلم فلسطين، كما يتضمن التصميم أيضاً حمامة بيضاء ترمز إلى السلام.

ثوابت وطنية

بدوره، قال عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات: «تشكل هذه المبادرات دليلاً على وقوف كافة الدول العربية الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، وتأكيداً للثوابت الوطنية، والمكانة الخاصة للقدس، كمدينة عربية، ومعلم ديني مهم، ويعد إصدار الطابع التذكاري، تجسيداً لدور «بريد الإمارات» المحوري في إثراء الطوابع البريدية محلياً، وعلى صعيد المنطقة العربية، وبما يتوافق مع ما أقره اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية».

ويصدر بريد الإمارات 25 ألف طابع تذكاري بهذه المناسبة، وتتوفر الطوابع ابتداءً من أمس في جميع المراكز الرئيسة لسعادة المتعاملين التابعة له، كما يصدر بريد الإمارات 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار.