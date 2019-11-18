عشاق تأثير الدومينو يبنون هياكل معقدة ليدمروها بثوانٍ

المصدر: دبي - نهى حوّا

يقوم أحد عشّاق تأثير «الدومينو» ببناء هياكل معقّدة من ألوف الألواح الخشبية الصغيرة تدعى «الكابلا»، قبل أن يدمرها بعد ذلك في بضع ثوانٍ.

ويبتدع المطوّر الفرنسي بنجامين كروزيه البالغ من العمر 30 عاماً هياكله الخشبية المذهلة، على شكل ساحات وسلالم حلزونية وإنشاءات اسطوانية الشكل، ثم ينقر على لوح واحد لإنتاج تأثير «الدومينو» الآسر، حيث تنهار الألواح وتتهاوى تباعاً في غضون ثوانٍ.

كتل

وتنقل صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن كروزيه قوله: إن أطول فترة استغرقها بناء هيكل من هياكله بلغت 4 أيام. وفي مقاطع فيديو نشرها عن أعماله، يظهر المطوّر وهو يضغط بقدمه على دوّاسة مصنوعة من ألواح خشبية، فتقع الكتل في تتابع سريع من اليسار إلى اليمين فيما يتهاوى المدرج الذي شيده على الأرض. وكان على كروزيه في إحدى اللحظات ان يركل جزءاً من الهيكل للحفاظ على استمرار التدفق.

يذكر أن كروزيه بدأ بصنع تلك الهياكل ذات تأثير «الدومينو» مع أخيه بعد حصوله على ألواح «الكابلا»، التي ابتكرها الهولندي توم فان دير بروغن، كهدية خلال عيد الميلاد، ويؤكد: «لم يكن لدينا ما يكفي لأننا أردنا دائماً بناء أشياء أكبر حجماً، وبالتالي كنا نطلب كل عيد ميلاد ما بين 200 إلى 1000 لوح إضافي».

جسور

ويشير إلى وجود الكثير من الأشياء التي لا يزال يريد تجربتها، مثل الجسور الكبيرة ذات الطراز الروماني، وبناء كولوسيوم (مدرج روماني كبير) مع 4 أعمدة، حيث يزمع «تدمير عامودين متقابلين ورؤية «الكولوسيوم» ينهار فيما يخسر توازنه».