بيع نصف تذاكر حفل لويس كابالدي خلال 24 ساعة

المصدر: الشارقة - البيان

خلال أقل من 24 ساعة، حجز جمهور الفنان العالمي لويس كابالدي، نصف تذاكر الحفل الذي يحييه أول مرة في الإمارات ضمن الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، بين ديسمبر وأبريل المقبلين.

وكان «مسرح المجاز» قد فتح شباك بيع التذاكر عبر الأسواق الإلكترونية ومنافذ البيع الخاصة بالمسرح، حيث سيكون الجمهور على موعد مع ليلة متميزة يوم الجمعة 17 يناير المقبل، ليستمتع خلالها بباقة منتقاة من أغاني كابالدي التي تنتمي إلى موسيقى السول، حيث يقدم أغنيته الشهيرة «Someone You Loved» التي تجاوزت مشاهداتها على (يوتيوب) 75 مليون مشاهدة، وتربعت على قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وتواصل إدارة مسرح المجاز بيع تذاكر الحفل للجمهور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني platinumlist.net.

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي.